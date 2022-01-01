/669622/وزارة-الداخلية-تتحدى-الطقس-السيئ-بطريقتها-وتساعد-المواطنين-فى-الشوارع

شهدت الشوارع فى عدد كبير من المحافظات المختلفة، انتشار لرجال الشرطة من الحماية المدنية "المطافى"، لمساعدة المواطنين لتجاوز الطقس السيئ، من خلال شفط مياة الامطار، ومساعدة المارة على عبور الشارع، بالاضافة الى انتشار رجال المرور فى الميادين والشوارع العامة لتسهيل حركة المرور.

الشرطة تحارب الطقس وتساعد المواطنين

ورصد دوت الخليج، انتشار رجال الشرطة اليوم السبت منذ الصباح الباكر، لمساعدة المواطين فى ظل ماتشهده البلاد من طقس سيئ، وسقوط الأمطار وتجمع المياة فى الشوارع مما يتسبب إعاقة حركة المرور.

وفيما يخص رجال الإدارة العامة للمرور، شهدت جميع المحاور الرئيسية انتشار رجال المرور، على كافة الطرق والمحاور بجميه المحافظات لتسهيل حركة المرور.

وزير الداخلية يوجه بانتشار رجال الشرطة فى الشوارع

وقال مصدر أمنى لـ دوت الخليج، ان تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه فى جميع محافظات الجمهورية، بضرورة التواجد فى الشارع فى ظل ظروف الطقس السيئ، ومساعدة المواطنين إيماناً بالدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف الى تقديم كل سبل الدعم والمساعدة للمواطنين فى الظروف الطارئة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت في بيان لها عم حالة الطقس اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تستمر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، على جميع المحافظات وخاصة الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم السبت

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة عدم الأستقرار مستمرة حتى الخميس المقبل، وتشهد البلاد حالة من الطقس السيئ، مائل للبرودة نهاراً ويصل الى حد الصقيع ليلاً، مع تساقط الأمطار فى عدد من المحافظات.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطينن، بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، ووجهت نداء الى قائدى السيارات باتخاذ الحذر على الطرق السريعة، بسبب انتشار الشبورة التى تحجب الرؤية.

محافظات اعلنت تعطيل الدراسة اليوم

وشهد عدد من محافظات الجمهورية، حالة من الانقلاب الجوى أمس الجمعة، حيث سقطت الامطار بغزارة وخاصة فى محافظ الأسكندرية والبحيرة، مما تسبب فى تعطيل المدارس اليوم السبت فى 5 محافظات هم، الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية.