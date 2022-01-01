بعد انقطاع 20 عامّا..لورا عماد زوجة شريف منير تعود للتمثيل

/669623/بعد-انقطاع-20-عامالورا-عماد-زوجة-شريف-منير-تعود-للتمثيل

نشرت الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،أثار الجدل نظراً لعودتها للتمثيل بعد فترة طويلة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل عودة لورا عماد زوجة شريف منير للتمثيل بعد فترة طويلة وذلك خلال السطور القادمة.

عودة لورا عماد زوجة شريف منير للتمثيل

تعود الفنانة لورا عماد زوجة شريف منير إلي التمثيل وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عام، حيث ستقوم بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، من خلال حكاية” وأنسي روحي وياك”.

حيث قامت بنشر فيديو لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكان هذا الفيديو أثناء تصوير حكاية وأنسى روحى وياك،و يعد هذا العمل هو الأول لها بعد غيابها، و لورا هي الزوجة الثانية لشريف منير، حيث بعد وفاة زوجته الأولى تزوج صديقة زوجته الفنانة المعتزلة لورا وأنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة، والمميز في هذه الزيجة هو أن علاقة ابني شريف من زوجته الأولى بزوجته الحالية جيدة، وكانت أسما في إحدى المرات أعلنت عن حبها وتفاهمها الدائم مع زوجة والدها.

حكاية وأنسى روحي معاك

وتعرض اليوم حكاية “وأنسى روحي معاك” في تمام الساعة 8 على قناة أون، والعمل من بطولة ميريهان حسين، لورا عماد، مروة الأزلي والعديد من الفنانين ومن إخراج عصام نصار وتأليف عمرو محمود ياسين.

وتعد آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين مسلسل “بيت المعادي”، وقامت بالمشاركة من خلالة بشخصية في الستينات ومكون من 12 حلقة وهو من بطولة تارا عماد، إنجي المقدم، كندة علوش وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد سلامة.

آخر عمل للفنانة لورا عماد

ومن جانب آخر، قدمت لورا عماد آخر عمل وهو سوق المتعة الذي عرض في عام 2000 وكان من بطولة محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وفاروق الفيشاوي والعديد من الفنانين وهوإخراج سمير سيف ومن تأليف وحيد حامد.

مسلسل نصيبي وقسمتك

و في سياق متصل تعد حكاية «تاج راسنا بابا» بطولة نخبة من نجوم الفن، على رأسهم، صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري هي الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4».

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».