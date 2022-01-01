/669624/آرسنال-يتفوق-على-مانشستر-سيتي-بأداء-مميز-في-قمة-الدوري-الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بهدف نظيف لأصحاب الأرض جاء عن طريق بوياكو ساكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء هدف شوط المباراة الأول الوحيد مع الدقيقة 32 بعد جملة رائعة بين لاعبي آرسنال وتسجيل هدف مميز. سيطر آرسنال على معطم مجريات الشوط الأول، ووصلت نتيجة الاستخواذ إلى 75% في بعض الأحيان مع عدم قدرة في التعامل من جانب الستي مع مجريات اللقاء. وكاد مارتينيلي أن يسجل هدفين بطريقة رائعة ولكن الإنهاء الأخير كان ينقصة الدقة فقط. التشكيلة الرسمية لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي تقام بعد قليل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية للفريق وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: رامسديل خط الدفاع: تومياسو، بن وايت، جابريل، تيرني خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكل، ساكا خط الهجوم: مارتن أوديجارد، مارتينيلي، لاكازيت أما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أعلن التشكيلة الرسمية كالتالي: حراسة المرمى: إيديرسون خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد الإمارات. تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تنطلق اليوم مباريات الجولة رقم 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنبدأ بقمة الجولة. ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزي ضيفة مانشستر سيتي في افتاح الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز. وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وعلى ملعب الإمارات معقل الجانرز. وتبث المباراة عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق حفيظ دراجي. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، في الدور الأول للبطولة.

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