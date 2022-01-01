بالتعاون مع نور الزين..عمر كمال يطلق أغنية عراقية بعنوان «غالي»

/669626/بالتعاون-مع-نور-الزينعمر-كمال-يطلق-أغنية-عراقية--بعنوان-غالي

كشف مؤدي المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، تعاونه مع المطرب المغربي نور الزين، في عمل عراقي جديد بعنوان «غالي»، ومن المقرر طرحه في 8 يناير من العام الجديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية غالي لعمر كمال ونور الزين

ونشر عمر كمال البوستر الترويجي للعمل الغنائي، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق عليه: «من أهم الأغانى اللى غنتها في حياتى .. يوم ٨ يناير هتسمعوا وهتشوفوا كليب " غالى “ مع نجم العراق والوطن العربى نور الزين، حاجة مشرفة و فن بجد يارب يعجبكم ».

عمر كمال ونجاحات مهرجان «إنتي قلبي»

من ناحية أخرى، حقق كليب انتي قلبي، بعد 21 ساعة من طرحه عبر قناة عمر كمال الرسمية على موقع الفيدويهات يوتيوب، مليون و100 ألف مشاهدة، كما حظيت بالترتيب الثالث للأكثر روجا عبر يوتيوب.

وحرص عمر كمال على الإحتفال بهذا الحدث بشكل متواصل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

مهرجان انتي قلبي وربنا

ويعد مهرجان انتي قلبي وربنا من غناء عمر كمال وشيماء المغربي، وهو من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وأتت كلمات العمل على النحو الأتي: “انتي قلبي وربنا نسيتيني العكننه تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجه ف دنيتي انتي اصلا ضحكتي وبامانه انتي الامانه نفسي اخد فرصتي متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال”.

خطوبة عمر كمال المزيفة

يشار إلى أن عمر كمال خدع الجمهور خلال الأسابيع الماضية، بنشر صور له برفقة المطربة شيماء المغربي، وكان يكتب انتي قلبي وربنا، واوحى أنه تقدم لخطبتها. كما نشر فيديو وهو يقوم بمفاجأة لشيماء على ضفاف النيل، حتى فوجئ الجمهور بأنها دعاية من عمر كمال لمهرجان انتي قلبي وربنا.