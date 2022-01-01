مصر للطيران تحتفل بأعياد رأس السنة مع المسافرين حول العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - وحرصا من مصر للطيران على المشاركة فى هذه الاحتفالات، قدمت الشركة الوطنية فى معظم محطاتها الخارجية حول العالم مزايا للمسافرين على رحلاتها شملت تذاكر سفر مجانية وتعليه درجة سفر الركاب من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال بالإضافة إلى منح 2000 ميل ضمن برنامج المسافر الدائم وذلك من خلال القيام بإجراء سحب بين المسافرين لاختيار الفائزين. وحرص مسؤولو الشركة الوطنية على استقبال ركاب الرحلات على كاونترات صالات السفر والاستراحات وعلى متن الطائرات وتهنئتهم بالعام الجديد والتقاط الصور التذكارية معهم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية كما حرص قائدو الرحلات على توجيه التهنئة لجميع الركاب على متن طائرات الشركة. ومن المقرر أن تنظم مصر للطيران، اليوم، 102 رحلة جوية بمعدل 66 رحلة دولية و33 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوى.

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