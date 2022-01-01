يوم حماية للمتعافين.. مكافحة وعلاج الإدمان ينظم احتفالية بمناسبة رأس السنة

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، احتفالات بمناسبة رأس السنة للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابعة للصندوق وأيضا للمتعافين من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير، تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، وذلك فى إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.





وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على مشاركة المتعافين من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وأسرهم احتفالات رأس السنة بمنطقة الأسمرات، ضمن الأنشطة التوعوية المختلفة التى ينفذها الصندوق للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات كمجموعة من الإجراءات الوقائية وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

وتضمنت الفاعليات ندوات للإرشاد الأسرى للمتعافين وأسرهم ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها صندوق مكافحة الإدمان للحفاظ على تعافى أبنائهم والحد من الانتكاسة، والتأكيد على دور الأسرة فى دعم المتعافى من خلال متابعه تغيير شخصيه المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه على مدار اليوم، وأيضا التأكيد على حضور جلسات الإرشاد الأسرى والإرشاد الزوجى وتقبل المريض قبول غير مشروط وعدم اللوم على ما حدث فى فتره الإدمان النشط وعدم السخرية من المريض وإفشاء أسراره للآخرين.

وأيضا المراقبة غير المباشرة لمعرفة إذا كان يسير فى طريق التحسن والتعافى أم فى طريق الانتكاس بالإضافة إلى ضرورة إظهار الأسرة لعوده ثقتها مرة أخرى للمريض عن طريق إسنادهم له أدوار ومسؤوليات جديدة ومهمة.