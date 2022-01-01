نائب محافظ المنيا: أيادى مصر هدفها دعم المرأة والشباب لتسويق المنتجات (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة المنيا، متابعتها للمشاركة فى منصة "أيادى مصر" للتسويق الإلكترونى، لترويج الحرف اليدوية والتراثية، تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالمشاركة بجميع المشروعات التنموية والحرف اليدوية والتراثية لفتح العديد من الأسواق المصرية والدولية.





من جانبه تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ الأعمال اليدوية والحرفية بالمحافظة، المشاركة فى أعمال المنصة، مشيرا إلى أن الهدف من إطلاق المنصة، هو دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخليا وخارجيا. كما وجه نائب المحافظ، بالعمل على دراسة إقامة معرض دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية على كورنيش النيل، مؤكدًا على تقديم أسامة القاضى محافظ المنيا، كل سُبل الدعم والمساندة لأهالى المحافظة وتأكيده على انتظام العمل.

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