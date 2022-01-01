مكتبة مصر الجديدة تفتتح معرضا للكتاب حتى 15 يناير المقبل

افتتح صباح اليوم السبت الأول من يناير ولمدة 15 يوما، فى مكتبة مصر الجديدة معرض للكتاب يضم أكثر من 3000 كتاب من مختلف العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين.

وتقدم للمواطنين ومحبى القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية لا تتجاوز 3 جنيهات للكتاب.

اكد الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الكتب المعروضة هى كتب فائضة عن حاجة المكتبة وقد ارتأت الجمعية عرضها للبيع وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها تعد إحدى أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار حلمى، إلى أن تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية، بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع، وتطرح من خلاله إلى بيع الكتب الزائدة عن الحاجة بأسعار رمزية ليتم إعادة الاستفادة منها، وليكون الكتاب في متناول الجميع.