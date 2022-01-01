الأرصاد تحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا، ونصحت قائدي السيارات من زيادة السرعة تجنبا لوقوع حوادث.

واستعرضت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، جهود الهيئة في متابعة حالة الطقس من خلال إعلان عن دخول البلاد في موجة طقس سيئ بداية من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى غد الأحد.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن موجة الطقس السيئ حدثت نتيجة وجود منخفض جوي، متابعة: تتكون السحب على محافظات شمال الصعيد ومن المتوقع أن تمتد تلك السحب إلى سيناء والبحر الأحمر.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن البلاد ستتعرض إلى رياح شمالية غربية، ستؤدي إلى تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، موضحة أن معظم المحافظات ستشعر بتحسن واستقرار جوي بداية من اليوم، واستقرار حركة الملاحة خلال الساعات القادمة.