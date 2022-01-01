طرح فيلم الرعب والكوميديا السوداء «Silent Night» في دور العرض المصرية

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يستعد أبطال فيلم «Silent Night» الإحتفال بالكريسماس على طريقتهم الخاصة، وذلك من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية من يوم 29ديسمير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم Silent Night قبل عرضه في دور العرض المصرية.

أحداث فيلم silent night

وتدور أحداث Silent Night حول أسرة نيل وسيمون التي تستقبل العديد من الأصدقاء وأفراد من العائلة، للاحتفال بالكريسماس، ليبدأ اليوم بمزيج معتاد من البهجة والرهبة والهدايا المتبادلة والاعترافات المفاجئة، لينتهي نهاية صادمة باستقبال الجميع للموت الحتمي.

صناع عمل فيلم silent night

Silent Night من تأليف وإخراج كاميل جريفين، وبطولة كيرا نايتلي، المرشحة لجائزتي أوسكار؛ كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Pride and Prejudice، وأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيلم The Imitation Game، ماثيو جود ، رومان جريفين ديفيس، بطل فيلم Jojo Rabbit الفائز بالأوسكار كأفضل سيناريو مقتبس، أنابيل واليس، ليلي روز ديب، سوب ديريسو، كيربي هويل بابتيست، لوسي بانش، وروفوس جونز.

وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

كما ينطلق فيلم قصة الحي الغربي West Side Story بنسخته الجديدة من إخراج ستيفين سبيلبيرج إلى دور العرض المصرية خلال الشهر الحالي من خلال شركة AFD.

أحداث فيلم West Side Story

وتدور أحداث فيلم West Side Story المستوحاة من المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تحمل نفس الإسم وعُرضت عام 1957، والموستحاه بدورها من قصة "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير حول قصة حب بين شاب وفتاة ينتميان إلى إثنتين من عصابات الشوارع بمدينة نيويورك (جيتس وشاركس)، اللتان تنتميان إلى خلفيات عرقية مختلفة، فهل ستنجح قصة الحب في ظل الصراعات المحتدمة بين العصابتين؟

أبطال فيلم West Side Story

يشارك في بطولة فيلم «West Side Story» أنسيل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوز، ديفيد ألفاريز، مايك فيست وريتا مورينو، التي شاركت أيضاً في بطولة النسخة الأولى من الفيلم عام 1961، والعمل من إخراج ستيفين سبيلبيرج الحاصل على 3 أوسكار عن فيلمي Saving Private Ryan وSchindler’s List وعن مجمل أعماله، وتأليف توني كوشنر المرشح لجائزتي أوسكار.