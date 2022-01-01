/669632/أحمد-سعد-ورامي-عياش-في-أضخم-حفلات-رأس-السنة-بمدينة-الجلالة-صور

تعددت الاحتفالات بالسنه الجديدة، وكان منها حفل أحمد سعد ورامي عياش الذي حاز علي حضور كامل من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل حفل أحمد سعد ورامي عياش وذلك خلال السطور القادمة.

الفقرة الأولى لأحمد سعد

شارك النجمان رامي عياش وأحمد سعد، في إحياء أقوى ليلة رأس سنة في مصر، التي أقيمت بمدينة الجلالة على شاطئ فندق تيوليب بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية.

وقام بإحياء أولى فقرات الحفل الفنان أحمد سعد الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه الشعبية والطربية المميزة منها "بحبك يا صحبي"، "تاج الملوك"، "حسبتها غلط"، "يا بخته" و"يا متدلع" و"خليك رقيق يا قلبها".. وغيرها التي قام بتقديمها تلبية لرغبات الجمهور.

الفقرة الثانية لرامي عياش

وتصاعدت آجواء الإثارة والحماس، بظهور النجم رامي عياش الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فترة تواجده، وذلك على أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "قصة حب"، “يا مسهر عيني”، “بالعكس”، "يا حبيبي القلب مال"، “يا بنت السلطان”، “انا بدي جن”، “مبروك” وغيرها ممن تفاعل الجمهور بشكل كبيرمعها.

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية “سنا نصري”، وهو من إنتاج أشرف الحديدي وشيرين بدر.

وعلي الرغم من تساقط الأمطار بكثافة إلا أن التنظيم الرائع لـ dj العالمي ياسرالحريري نجح في تفادي أزمات الأمطار المعتادة في حفلات اللايف بعمل خيمة ضخمة لحماية الجمهور من الأمطار الغزيرة.

أزمة الفنان أحمد سعد مع النقابة

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار جديدا بشأن الفنان أحمد سعد بعدما قررت تغريمه 20 ألف جنيه بسبب مخالفته لقانون منع الغناء بالفلاشة في الحفلات.

وجاء بيان النقابة بشأن أحمد سعد على النحو الأتي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعد م تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها ويتم الإيقاف في حال سداد الغرامة المقررة”.

وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن بيانها ببيان أخر جاء كالآتي: "وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد، حيث أُصدر قرار إيقاف للمطرب؛ على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي، مخالفًا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة قد غرمته مبلغًا قدره عشرون ألف جنيه، ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتي صدور قرار الإيقاف اليوم ٢٠٢١/١٠/٣١”.

رامي عياش يطرح أغنية في حب مصر

هذا وهنأ المطرب اللبناني رامي عياش الشعب المصري بالذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد، من خلال نشر مقطع فيديو من أغنية الشهير «أم الدنيا» التي استمد بعض كلماتها من إقتباسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كتب رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "تهنئة خاصة جدا ومن القلب لأهلى واحبابى في مصر العظيمة قيادة وجيشا وشعب.. مصر حتبقى قد الدنيا.. ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة".