/669634/مانشستر-سيتي-يقلب-الطاولة-على-آرسنال-ويحقق-فوز-شاق-بالدوري-الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوز صعب على حساب آرسنال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وظل آرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بالكامل وحول هذه السيطرة إلى التقدم بهدف عن طريق بوياكو ساكا مع مطلع الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني وبسبب أخطاء فريق آرسنال تمكن رياض محرز أن يسجل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 53 ثم طرد المدافع جابرييل مع الدقيقة 58.

وسجل رودري الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 93 ليؤمن نقاط المباراة بالكامل في أسوأ مباريات الفريق مؤخرا.

آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بأداء مميز في قمة الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بهدف نظيف لأصحاب الأرض جاء عن طريق بوياكو ساكا.

وجاء هدف شوط المباراة الأول الوحيد مع الدقيقة 32 بعد جملة رائعة بين لاعبي آرسنال وتسجيل هدف مميز.

سيطر آرسنال على معطم مجريات الشوط الأول، ووصلت نتيجة الاستخواذ إلى 75% في بعض الأحيان مع عدم قدرة في التعامل من جانب الستي مع مجريات اللقاء.

وكاد مارتينيلي أن يسجل هدفين بطريقة رائعة ولكن الإنهاء الأخير كان ينقصة الدقة فقط.

التشكيلة الرسمية لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية للفريق وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تومياسو، بن وايت، جابريل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكل، ساكا

خط الهجوم: مارتن أوديجارد، مارتينيلي، لاكازيت

أما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أعلن التشكيلة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد الإمارات.