كارتيرون يرفض رحيل شيكابالا عن الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورفض كارتيرون بشدة رحيل شيكابالا عن صفوف الزمالك، بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً التي تخص عقد اللاعب، وطلب الفهد الأسمر على أثارها الرحيل عن الفريق.

وطالب كارتيرون إدارة الفريق بحل أزمة عقد شيكابالا في الوقت الحالي، لأنه عنصر اساسي في الزمالك وقائد للفريق ووجوده مهم.

وتلقى شيكابالا عدة عروض على رأسها عرض من فيوتشر، مع امتيازات للاعب بحصوله على مبلغ مالي كبير، وشارة القيادة للفريق بعد انضمامه.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد شيكابالا الكارثي مع الزمالك الموثق بإتحاد الكرة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك ببيان ناري حول تغيير بنود عقده الذي أتفق عليه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وخرجت الاتهامات بين شيكابالا وأفراد لجنة حسين لبيب، حول تغيير بنود العقد، مما جعل حسين السيد وطارق جبريل بالهجوم على اللاعب، مؤكدين أنه لا يوجد تغيير بالعقد المتفق عليه وأن شيكابالا أثار تلك الأزمة في ذلك التوقيت لأشياء أخرى.

ويكشف دوت الخليج بنود عقد شيكابالا الموثق في اتحاد الكرة:

* مدة العقد 4 سنوات

- السنة الأولى يحصل على 5 مليون و277 ألف

- السنة الثانية 9 مليون

- السنة الثالثة 9 مليون

- السنة الثالث 9 مليون

- السنة الرابعة 9 مليون

* يوجد بند يحق للنادي أن يفسخ التعاقد من طرف واحد دون أن يفعل شيكابالا أي مشكلة، وتبليغه قبلها بـ15 يوم

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة إحرازة 10 أهداف

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة انضمامه لمنتخب مصر

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة فوز الفريق بالدوري

* 2 مليون و600 ألف عند المشاركة في 50 % من مباريات الزمالك في الدوري

* حصوله على 4 مليون جنية مقدم التعاقد وتخصم من مستحقاته، وهو ما لم يتقاضاه شيكابالا حتى الأن

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.