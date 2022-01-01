/669637/فيديو-انهيار-أهالي-ضحايا--كريم-الهواري-بالشيخ-زايد

أجرى دوت الخليج، بث مباشر من أمام مقر محاكمة كريم الهوارى، نجل رجل الأعمال محمد الهوارى، المتهم بقتل 4 اشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث الشيخ زايد، عن طريق دهسم بسيارته من الخلف، نتيجة قيادته سيارته الخاصة بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن العامة عن تعاطيه واحرازه لمخدر الكوكاكين.

دوت الخليج يرصد لحظة وصول كريم الهوارى

وصل المتهم كريم الهوارى، الى محمكة جنح الشيخ زايد، فى تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد، داخل سيارة إسعاف قامت بنقله من مستشفى السجن الى مقر محاكمته وسط تشديدات أمنية كبيرة، فى ظل تواجد أهالى الضحايا الأربعة منذ الصباح الباكر امام المحكمة.

بمجرد وصول سيارة الإسعاف التى تحمل كريم الهوارى، تصاعدت صرخات أهالى الضحايا،"روح منك لله انت واهلك، يارب تموت وتتشل وأمك تتحسر عليك زى ماحنا متحسرين على عيالنا"، زمنعت قوات الأمن اهالى الضحايا من الأقتراب من سيارة الأسعاف حتى يتم نقل المتهم الى داخل المحكمة لكي تتم محاكمته.

ومع بداية الجلسة، طالب القاضي من الأهالى الهدوء لكي يتمكن من بداية الجلسة، وطلب محامى المتهم كريم الهوارى، بتأجيل الجلسة ونقل المتهم من مستشفى السجن الى مستشفى قصر العينى بسبب تدهور حالته الصحية، وقررت المحكمة نظر القضية حتى جلسة 5 فبراير القادم.

دوت الخليج يتحدث مع اهالى ضحايا الشيخ زايد

حالة من البكاء والصراخ الهستيرى سيطرت على أهالى ضحايا حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهوارى نجل رجل الأعمال محمد الهوارى، صاحب هايبر وان بالشيخ زايد، ووسط اجراءت أمنية مشددة التقى مراسل دوت الخليج، مع عدد من أهالى الضحايا، وكشفت عمة "يوسف" عن مساومات تجرى مع الأهالى من جانب رجل الأعمال محمد الهوارى، قائلة "مش هنسيب حق ولادنا وكفاية مساومات ياهوارى".

فيما انهارت والدة احد الضحايا من البكاء، مستنكرة نقل المتهم كريم الهوارى في سيارة إسعاف، قائلة "يعني يبقى قاتل ولادنا وييجي فى عربية اسعاف، ده لازم يترمى مع المجرمين ويتعامل معاملة المجرمين، احنا عايزين اعدام علشان نرتاح ونعرف ننام بعد مانجيب حق ولادنا".

تفاصيل قرار االنيابة بإحالة كريم الهوارى للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قدر أصدر قرار بإحالة كريم الهوارى، المتهم بقتل 4 شباب الى المحاكمة العاجلة، وإحالته الى محكمة الجنايات محبوساً، لمحاكمته فيما نسب اليه من تعاطى وأحراز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه عن طريق الخطأ فى قتل 4 اشخاص بمنطقة الشيخ زايد بينهم 3 أطفال.

وجاء بيان النيابة العامة شارحاً لما حدث، ووصف المتهم كريم الهوارى، بالرعونة والإهمال وعدم مراعاة القانون واللوائح المنظمة لعملية القيادة، حيث انه كان يقود سيارته بسرعة كبيرة تتجاوز السرعات المحددة قانوناُ، بالأضافة الى تعاطيه للمخدرات اثناء القيادة، مما تسبب فى عدم قدرته على مراعاة المسافة بينه وبين سيارة الضحايا فقام بدهسهما وقتلهما فى الحال، بالأضافة الى اتهامه بجنح أخرى.

أدلة الثبوت ضد كريم الهوارى

وأستندت النيابة العمة فى إقامة الدليل على المتهم، عن طريق 6 شهود شاهدوا الحادث اثناء وقوعه، وقاموا بالادلاء بأقوالهم فى التحقيقات، بالاضافة الى كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة كما رصدها الشهود، وضابط الشرطة الذى حررمحضر الواقعة فور حدوثها، وايضاً الطبيبة الشرعية التى قامت بتحليل عينة الدم التى تم سحبها من المتهم كريم الهوارى، والتى جاءت نتيجة العينات لتثبت تعاطى المتهم سالف الذكر للمواد المخدرة المبينة فة التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة، وهى عبارة عن كوكايين وحكول إيثيلى.