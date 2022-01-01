حصيلة سينما 2021..بيومي فؤاد الأكثر نشاطًا..وهؤلاء النجوم عادوا بعد غياب

/669638/حصيلة-سينما-2021بيومي-فؤاد-الأكثر-نشاطاوهؤلاء-النجوم-عادوا-بعد-غياب

شهدت السينما المصرية في عام 2021 الذي انتهى منذ ساعات عرض 27 فيلما، بزيادة قدرها 4 أفلام عن عام 2020 الذي شهد عرض 23 فيلما فقط، وذلك وفقا لإحصائية لقسم الرصد بموقع إعلام دوت كوم.

دوت الخليج يرصد إحصائية 2021 في السينما المصرية

أوضحت الإحصائية أن التصنيف العمري لأفلام 2021 جاء كالتالي: 11 فيلم جمهور عام، و5 أفلام لعمر 16+، و11 فيلم لسن 12+، ولا يوجد تصنيف لعمر 18+.

الفنان بيومي فؤاد في سينما 2021

الفنان بيومي فؤاد هو الأكثر نشاطا في 2021، فقد شارك في بطولة 9 أفلام وظهر ضيف شرف في فيلم واحد، كما عُرض في 2021 آخر فيلم شاركت به كل من الفنانتين الراحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، فعُرض فيلم أعز الولد آخر أفلام "الجداوي" بعد وفاتها بـ8 أشهر، وعُرض فيلم فرق خبرة آخر أفلام "عبد العزيز" بعد وفاتها بـ3 أشهر.

الفنان ماجد الكدواني

ولم يشارك الفنان ماجد الكدواني في السينما عام 2020، بينما تعتبر 2021 سنة نشاط له إذ قدم خلالها 4 أفلام، وقدم الفنان صلاح عبد الله فيلمين في 2020 وظهر ضيف شرف في فيلم واحد، وشارك في بطولة 3 أفلام خلال 2021.

فنانات لم يشاركن في السينما بعام 2021

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلمين عام 2020 بينما لم تشارك في السينما خلال 2021، ومثلها الفنانة رانيا يوسف شاركت في فيلمين خلال 2020 هما دماغ شيطان وصندوق الدنيا ولم تشارك في السينما خلال 2021.

2021 تثير الجدل حول حلال شيحا

في سياق متصل، أعاد فيلم مش أنا الفنانة حلا شيحة للسينما بعد غياب 15 عاما؛ وهو الفيلم الذي تسبب في حالة من الجدل بسبب تصريحاتها حول توبتها عن المشاهد الرومانسية به خاصة بعدما ظهرت مرتدية الحجاب مؤخرا.

إسعاد يونس بعد 11 سنة غياب

كما أعاد فيلم 200 جنيه الفنانة إسعاد يونس للسينما بعد غياب 11 عاما، أما الفنانة دينا الشربيني فلم تشارك في أي فيلم خلال 2020، بينما قدمت خلال 2021 3 أفلام.

الفنان شريف دسوقي لم يقدم أفلاما خلال عام 2020، بينما شارك خلال 2021 في 5 أفلام، هي وقفة رجالة وماما حامل وعروستي والشنطة والإنس والنمس، وظهر ضيف شرف في فيلم "ثانية واحدة".