الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد البرودة فى كل الأنحاء والصغرى 1 فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فيتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

الطقس فى مصر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادى النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 18 10

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 17 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 18 14

طابا 16 10

كاترين 12 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 09

بنى سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 17 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 21 11

ادفو 21 11

أبوسمبل 19 10

الوادى الجديد 19 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 26 15

المدينة 22 11

الرياض 24 13

المنامة 24 18

أبوظبى 28 22

الدوحة 25 20

الكويت 19 11

دمشق 13 03

بيروت 18 14

عمان 12 08

القدس 12 09

غزة 18 13

بغداد 14 06

مسقط 28 23

صنعاء 21 10

الخرطوم 26 12

طرابلس 18 12

تونس 20 09

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 04-

اسطنبول 11 04

اسلام اباد 19 07

نيودلهى 21 06

جاكرتا 31 23

بكين 02 07-

كوالالمبور 28 23

طوكيو 04 01

أثينا 17 06

روما 14 08

باريس 14 11

مدريد 15 02

برلين 11 08

لندن 12 09

مونتريال 05- 18-

موسكو 08- 17-

نيويورك 15 01-

واشنطن 20 02-

نواكشوط 30 16

أديس أبابا 24 13