رعاية نيوز.. إنجازات التأمين الصحى الشامل فى آخر أسبوع من 2021

جدة - نرمين السيد - واستهلت "رعاية نيوز" باستعراض تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وإرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022.

وتابعت باستعراض تفاصيل الاجتماع الدورى 46 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الختامى لعام 2021، والذى تم خلاله مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالى 2023-2022.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية إلى حصاد إنجازات الهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتى شملت تسجيل أكثر من مليون مواطن و فتح 770 ألف ملف طبى إلكترونى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وتقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية خلال 54 منشأة طبية تابعة لها بالمحافظة خلال 2021، وإجراء الفحص الطبى الشامل المجانى لـ 465 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، حتى الآن.

وتابعت النشرة، بالإعلان عن حجم الخدمات الطبية التى تم تقديمها بمحافظة الإسماعيلية والتى بلغت 1.8 مليون خدمة طبية، إضافة إلى تقديم 11 ألف عملية وتدخل جراحى بأحدث التقنيات العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وأشارت النشرة الدورية، بالإعلان عن تقديم 3.77 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، من بينهم أكثر من 35 ألف تدخل جراحى لمنتفعين المنظومة ببورسعيد، خلال 2021، لافتة إلى نجاح وحدة طب أسرة الجرابعة ومستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد فى استيفاء معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، وتمكن الفريق الطبى بمستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد "النساء والولادة التخصصى سابقًا"، منإنقاذ حياة أم وجنينها واستقرار الحالة الصحية للأم والجنين.

وتابعت النشرة الدورية، بإعلان الهيئة عن إطلاق 7000 برنامج تدريبى خلال عام 2021 بهدف الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لديها، فضلًا على الإنتهاء بالكامل من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمى بـ 111 منشأة طبية فى 3 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى إطلاق الهيئة مبادرة (البطل الإلكترونى _ E-Champion) فى نهاية 2021 بمحافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك لاختيار أفضل منشأة وأفضل صيدلى وأفضل طبيب وأفضل إدارى من حيث التسجيل الإلكترونى بالمحافظات الثلاث.

وتابعت "رعاية نيوز"، بالإعلان عن نجاح تدخل عن طريق القسطرة التداخلية فى غلق وعلاج تشوه وريدى شريانى كبير فى الوجه، ونجاح عملية قسطرة مخية جديدة لمسنة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، والمريض لم يدفع أكثر من 300 جنيه فقط نسبة مساهمة.

وواصلت رعاية نيوز استعراض أبرز إنجازاتها فى محافظة بورسعيد، آخرها نجاح عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، نجاح استئصال ورم بالأنف عبر منظار الأنف الضوئى الجراحى لمريض بمستشفى السلام ببورسعيد.

وأخيرًا أشارت النشرة الدورية"رعاية نيوز"، إلى استمرار فعاليات حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية التوعوية صحتك قوتك، لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الدورى عن الأمراض المزمنة وتدعو المواطنين إلى إجراء الفحص الطبى الشامل المجانى بالمحافظات الثلاث، وذلك بالتعاون مع شركة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية، ثم اختتام فعاليات البرنامج التدريبى الذى أطلقته الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتدريب على آليات العمل المخزنى لمسؤولى الإمداد والمخازن بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.