الطقس السيئ لم ينته بعد.. خريطة الأمطار فى المحافظات (صور أقمار صناعية)

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وأشارت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
كما تستمر الحالة الجوية لليوم الثالث على التوالى، ليبقى تأثيرها اليوم على سيناء والمدن المطلة على ساحل البحر الأحمر"الغردقة وسفاجا ودهب وطابا وكاترين"، تكون متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول فى الأودية والمناطق التى تسمح بذلك.
كما يستمر سقوط الأمطار على مصر الوسطى "المنيا وأسيوط" بشكل خاص.
كما نوهت هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال الصعيد "مصر الوسطى" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط أسفل السحابة.
ومن المتوقع تكون السيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لشمال الصعيد.
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