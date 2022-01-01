الطقس السيئ يضرب المحافظات| «التنمية المحلية» تدفع بسيارات لشفط المياه

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد على المحافظات كافة والتنسيق بين الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمجابهة الطقس السيئ المتوقع على أغلب المحافظات.





وقال شعراوى فى بيان، اليوم السبت، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطل الدراسة اليوم فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية، لافتا إلى استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار فى محافظات بنى سويف وكفرالشيخ والدقهلية والقليوبية والسويس ودمياط والتى شهدت مساء أمس سقوط أمطار غزيرة.





وأشار التقرير إلى انقطاع الكهرباء أمس على مركز ومدينة سقارة بسبب سقوط بعض أسلاك كهرباء الجهد المتوسط، وتم اصلاحها الساعة 9 مساء أمس، كما تعرضت محطة المياه الرئيسية بأشمنت بمركز ناصر بنى سويف إلى انقطاع الكهرباء وتم الإصلاح.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بضرورة استمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.