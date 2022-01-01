الأرصاد تكشف عن حالة طقس المحافظات لمدة 6 أيام مقبلة

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الاحد إلى الجمعه 07 يناير 2022، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شـديد البرودة ليلا علي كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع علي وسـط سينــاء.

واوضحت الارصاد انه يسود غدا الاحد ، شبورة مائية قد تكون كثيفة احيانا من 5 الى 8 صباحا علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـــــــرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطـار خفيفة إلي متوسـطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه اعتبارا من الاثنين 03 يناير 2022، سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الانحاء، وشـبورة مائية من 5 الى 8 صباحا، علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـــــــرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد و أمطـار خفيفة إلي متوسـطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الارصاد إلى انه اعتبارا من الثلاثاء 04 يناير إلى الجمعه 07 يناير 2022، ستكون هناك شـبورة مائية من 5 الى 8 صباحا علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـــــــرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .