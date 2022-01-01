السكة الحديد تكشفعن سبب تأخيرات القطارات وتخفيض السرعة

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم انه نظرا لهطول الامطار على مستوى الجمهورية مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصا علي سلامة وامان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية



وأكدت هيئة السكة الحديد اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التاخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وان الهيئة لا تتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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