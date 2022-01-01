متحدث الصحة: فحص 142 ألف مواطن من كبار السن خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ142 ألفًا و630 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركزا طبيا موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف عبد الرازق أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبد الرازق أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد عبد الرازق أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا هي نفسها التي تقي من الإصابة بمرض الإنفلونزا، تزامنا مع ظهور فيروس جديد يجمع بين كورونا والانفلونزا ويسمى فلورونا، وكانت أول حالة مسجلة لها في إسرائيل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه مع بداية الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في شهر يناير 2020، والعلماء يتحدثون عن إمكانية الإصابة بالفيروس والإنفلونزا في نفس الوقت.