/669646/حى-ثان-الإسماعيلية-يقوم-بتنفيذ-حملة-مكبرة-لرفع-الإشغالات-بحى-السلام

قام المحاسب كرم الشحات رئيس حي ثان الإسماعيلية بالتنسيق مع المقدم أشرف الأرضى رئيس قسم شرطة المرافق مساء اليوم، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات لعودة الإنضباط بمشاركة قسم شرطة المرافق بشارع العشرينى و الغابة بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بإستمرار الحملات الإنضباطية للشارع، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حى ثان الإسماعيلية يقوم بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى السلام كما وجه المهندس أحمد سليمان مدير الإدارة الهندسية قسم الإشغالات بقيادة على صالح رئيس القسم، و هانى الصادق وكيل القسم، و عبد الرحمن توفيق، و صلاح على مسئولى قسم الإشغالات، بالعمل على قدماً وساق، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. حى ثان الإسماعيلية يقوم بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى السلام وقد أسفرت الحملة من تحرير عدد 13 محضر إشغال طريق و عدد 5 محضر إدارة نشاط بدون ترخيص و عدد 1 محضر بيئة.

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