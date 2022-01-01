/669630/التشكيل-الرسمي-لمباراة-واتفورد-وتوتنهام-هوتسبير-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي تشكيلة واتفورد:

حراسة المرمى: باشام

خط الدفاع: تروست إيكونج، لوزا، كينج، ماسينا

خط الوسط: سيما، كارثر، سيسوكو

خط الهجوم: دينيس، سيرالتا، كوكشا

أما التشكيلة الرسمية لفريق توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: رويال، سانشيز، إيريك داير، دافيز

خط الوسط: ريجولين، هويبيرج، سكيب

خط الهجوم: لوكاس مورا، هيونج مين سون، هاري كين

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على آرسنال ويحقق فوز شاق بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوز صعب على حساب آرسنال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وظل آرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بالكامل وحول هذه السيطرة إلى التقدم بهدف عن طريق بوياكو ساكا مع مطلع الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني وبسبب أخطاء فريق آرسنال تمكن رياض محرز أن يسجل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 53 ثم طرد المدافع جابرييل مع الدقيقة 58.

وسجل رودري الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 93 ليؤمن نقاط المباراة بالكامل في أسوأ مباريات الفريق مؤخرا.

آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بأداء مميز في قمة الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بهدف نظيف لأصحاب الأرض جاء عن طريق بوياكو ساكا.

وجاء هدف شوط المباراة الأول الوحيد مع الدقيقة 32 بعد جملة رائعة بين لاعبي آرسنال وتسجيل هدف مميز.

سيطر آرسنال على معطم مجريات الشوط الأول، ووصلت نتيجة الاستخواذ إلى 75% في بعض الأحيان مع عدم قدرة في التعامل من جانب الستي مع مجريات اللقاء.

وكاد مارتينيلي أن يسجل هدفين بطريقة رائعة ولكن الإنهاء الأخير كان ينقصة الدقة فقط.