لأول مرة..الرابر أبيوسف يقتحم عالم التمثيل بمسلسل «420»

/669641/لأول-مرةالرابر-أبيوسف-يقتحم-عالم-التمثيل-بمسلسل-420

انتشرت أنباء باستعداد مطرب الراب الشهير أبيوسف، لخوض تجربة فنية جديدة في عالم التمثيل، من خلال إنضمامه لمسلسل 420، وهو مسلسل قصير يتكون من 6 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج

وبعد مسلسل 240، من بطولة زينة، رشدي الشامي، سماح أنور، أبيوسف وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل وهو مكون من 6 حلقات ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كمااكما يعد التعاون الرابع بين المؤلف محمد رجاء والمخرج هاني خليفة بعد فيلم القاهرة مكة الذي سينتهون من تصويرة خلال الأيام المقبلة.

آخر أعمل أبيوسف الغنائية

يذكر أن أخر أغنية قدمها مغني الراب أبيوسف هي مملكة مع بيري والذي طرحها منذ شهرين وحققت نجاح كبير.

أبيوسف الوطواط صاحب الشخصيات المتعددة أحد أوائل محترفي غناء الراب في مصر، تاريخ يتجاوز الـ 400 تراك وملايين المشاهدات على يوتيو، و بدأ أبيو بإمكانيات بسيطة جدًا، ولكن بخلفية جيدة عن الراب كفن متفرع من الهيب هوب، حمل هم تطويره واجادته بشكل كامل.

فيلم القاهرة مكة

يشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

قصة فيلم «القاهرة- مكة»

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.