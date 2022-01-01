حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم على طريقته الخاصة

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حرص الفنان المصري حسن الرداد على تهنئة النجمة دنيا سمير غانم وشقيقة زوجته إيمي، بعيد ميلادها ال 37، متمنيًا لها عام سعيد ومكلل بالخير والصحة.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان حسن الرداد للنجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها.

حسن الرداد يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

نشر الرداد صورة لدنيا عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وصحبها بتعليق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا أختي، إن شاء الله تكون سنة جميلة، وكلها خير وصحة وسعادة".

و احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الـ37 هذه السنة بطريقة مميزة، والذي يوافق يوم 1 يناير.

احتفال بطريقة مميزة

حيث قامت دنيا سمر غانم بأداء مناسك العمرة مع شقيقتها إيمي في الحرم المكي، وقد حرصت من خلال هذه العمرة الدعاء لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وقامت دنيا بنشر صورة لها من خلال خاصية "استوري" علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، كانت فيها برفقة شقيقتها إيمي، وعلقت قائلة:" شكرًا لكل النعم اللي على شكل جمهور، اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي”.

عيد ميلاد دنيا سمير غانم

وأردفت دنيا:”أنا بشكركم من كل قلبي، النهاردة كان يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة، ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يارب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعا لنا في أزمتنا”.

دنيا تؤدي مناسك العمرة في يوم ميلادها

وأضافت دنيا:” ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب، شاكرةً جميع جمهورها وزملائها وكل من تواصل معها وهنأها بعيد ميلادها”. ومن جانب آخر، حرص الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، حيث كتب لها منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قال فيها: “أسعد عيد ميلاد، أنا محظوظ لوجودك في حياتي”.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها

بصورة من صندوق الذكريات من جانبه، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز في يوم الجمعة، متمنية لجمهورها ومتابعيها يوم ملئ بالحنية والسعادة كوالديها.

نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم في يوم الجمعه ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرًا".

وأضافت: "بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي.. وسعادة وضحك وحب زي بابي".

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.