/669648/أمير-مرتضى-يجتمع-مع-حازم-إمام-لحسم-ملف-تجديده

أجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مع حازم إمام لاعب الفريق الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الاجتماع حول تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة القادمة، وأكد أمير لحازم إمام بأنهم يتمسكون به، ولا نية للتفريط في خدماته خاصة بأنه كابتن من كباتن الفريق، والزمالك في إحتياج له فنياً.

مشيراً بأنهم سيجددون للاعب في أقرب وقت، مع قفل الباب حول رحيل اللاعب حالياً أو مستقبلاً.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منع نشر اسمه أو صورته في أي شئ بالمنظومه الإعلامية بالزمالك.

وجاء قرار مرتضى منصور، حفاظاً على الحيادية بين جميع المرشحين في انتخابات نادي الزمالك، كما أشار من قبل أنه لا يحق لأي مرشح عمل دعايا له داخل نادي الزمالك، أو أي شئ يخص النادي.

وأرسل مرتضى منصور خطاب رسمي موجه للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، يفيد بعدم ذكر اسمه أو نشرؤ صورة له أو أي شئ يخصه خلال الفترة القادمة حفاظاً على الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6- سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة