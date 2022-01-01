البريد تقرر فتح الأكشاك وبعض المكاتب يومى الجمعة والسبت

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة القومية للبريد، اليوم السبت، عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد، خصوصًا فى فترات صرف المعاشات والمرتبات.





وأعلنت الهيئة أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا. وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق بأن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات التى تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بكل سهولة ويسر. وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يوميا، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة القومية للبريد بالتسهيل على المواطنين ودعم خطط الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار فاروق إلى أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال العطلات الرسمية.

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