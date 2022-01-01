عاجل- سقوط الثلوج على الغردقة والأمطار تضرب أغلب أحياء المدينة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة الغردقة، فى محافظة البحر الأحمر، تساقط أمطار غزيرة وكرات من الثلج، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى حالة من الارتباك بين المواطنين، الذين سارعوا بالهرب من الشوارع والميادين، التى أصبحت خالية من المارة بسبب شدة الأمطار.





كما شهدت مدينة سفاجا سقوط أمطار متوسطة، ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، خاصةً وأن بعض مدن البحر الأحمر تقع فى مسار مخرات السيول. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لسقوط الثلج من سماء المدينة فجر اليوم بسبب ذروه المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة. ورفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة، تسببت فى تراكم المياه فى الشوارع والميادين، وأعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

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