فيفي عبده تشارك متابعيها بوصلة رقص شرقية على أنغام إغنية خليجية

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دوت الخليج

فيفي تشارك كتابعيها برقصة شرقية

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر موقع التدوينات القصير " تويتر"، فيديو لها بفستان أزرق مكشوف من ناحية الصدر، وتستعرض رقصها الشرقي على أنغام الاغنية الخليجية " تعال".

pic.twitter.com/8maS1akr2x — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) January 1, 2022

فيفي عبده في السيرة

وأكدت النجمة فيفي عبده رغبتها في تجسيد قصة حياتها بنفسها في عمل فني، قائلة: "الرقص مملكتي واتحرمت من طفولتي وكنت بشتغل"، مضيفة نفسى اعمل قصة حياتي أنا اللى احكيها بنفسي زي ما أنا حسيتها بدون تزويق كلام واحكي قصة حياتي من معاناة وخداع ونجاح واحكى بصدق من القلب للقلب ومشواري كان صعب جدا".

وأضافت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم، عبر قناة "القاهرة والناس": أنا كنت فقيرة وبعد كدة بقيت متيسرة وبقى عندي فلوس أعيش عيشة أحسن شوية، وعشت كل المراحل، واللي بيلاقي الحاجة على الساهل بتروح منه، الحياة فيها ظلم وخير، وناس بتساعدك وتتبطب عليكي وناس بتدوس عليكي، بس أنتي بتتعلمي من الحياة، وهي الدنيا كدا.

فيفي عبده تدافع عن الرقص الشرقي

وأكدت الفنانة فيفي عبده، أن الرقص فن على مستوى العالم ولا يمكن اعتبارها مهنة غير شريفة، قائلة: "مش كل الناس بتقول الرقص شغلة غير شريفة واللي بيقول كده ملوش دعوة يخليه في حاله، واللي يحب الرقص يتفرج عليه، ومفيش فرح مفيش فيه رقص، ودي لغة على مستوى العالم مش مصر بس".

وأضافت، أنها راقصة على مستوى العالم وليس مصر فقط، موضحة أنها عانت هي وزملاؤها بسبب نظرة المجتمع ا للرقص، ولكن الرقص فن شرقي ولغة لا تحتاج إلى مترجم.

وقالت فيفي عبده خلال البرنامج: "أنا مؤمنة أنى بتحسد بسرعة وبداياتي مع الحسد لازم أبقى لمساه وبعمل شغلي عادي، أنا بتضرب عين عشان نغشة شويه وممكن يجي للواحد هُسهُس بسبب الحسد".

وأضافت: "أنا مش بروح لدجالين وممكن الواحد يتغلب على كل حاجة مضيقاه بالقرآن والصلاة وأنا وولادي مش بنحب حاجات الدجل دي خالص".