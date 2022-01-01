/669653/فاروق-جعفر-اللي-لعبوا-وشقيوا-في-الزمالك-هم-أصحابه-الحقيقيون

تحدث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، حول أحداث القلعة البيضاء الأخيرة من تغيير مجالس إدارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك حقق بطولة الدوري في ظل ظروف صعبة يمُر بها النادي، بفضل تكاتف اللاعبين الذين تحملوا المسئولية".

وأكمل : "عيب لما حد يقول إن الزمالك رجع لصحابه، صحاب النادي هما اللي لعبوا وشقيوا فيه، النادي دا بتاعي انا وبتاع زمايلي في الفريق اللي ساهموا في تحقيق بطولات وصناعة أسم الزمالك".

الجدي بالذكر أن فاروق جعفر كان يعمل كمستشار فني وفي اللجنة الفنية للزمالك خلال الفترات السابقة، أخرها في لجنة حسين لبيب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد شيكابالا الكارثي مع الزمالك الموثق بإتحاد الكرة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك ببيان ناري حول تغيير بنود عقده الذي أتفق عليه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وخرجت الاتهامات بين شيكابالا وأفراد لجنة حسين لبيب، حول تغيير بنود العقد، مما جعل حسين السيد وطارق جبريل بالهجوم على اللاعب، مؤكدين أنه لا يوجد تغيير بالعقد المتفق عليه وأن شيكابالا أثار تلك الأزمة في ذلك التوقيت لأشياء أخرى.

ويكشف دوت الخليج بنود عقد شيكابالا الموثق في اتحاد الكرة:

* مدة العقد 4 سنوات

- السنة الأولى يحصل على 5 مليون و277 ألف

- السنة الثانية 9 مليون

- السنة الثالثة 9 مليون

- السنة الثالث 9 مليون

- السنة الرابعة 9 مليون

* يوجد بند يحق للنادي أن يفسخ التعاقد من طرف واحد دون أن يفعل شيكابالا أي مشكلة، وتبليغه قبلها بـ15 يوم

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة إحرازة 10 أهداف

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة انضمامه لمنتخب مصر

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة فوز الفريق بالدوري

* 2 مليون و600 ألف عند المشاركة في 50 % من مباريات الزمالك في الدوري

* حصوله على 4 مليون جنية مقدم التعاقد وتخصم من مستحقاته، وهو ما لم يتقاضاه شيكابالا حتى الأن