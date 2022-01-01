/669655/ياسمين-صبري-تهنئ-متابعيها-بحلول-العام-الجديد--سنة-جديدة-سعيدة

هنأت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، ناشرة صورة لها برفقة زوجها رجل الاعمال أبو هشيمة.

دوت الخليج

ياسمين صبري يتحتفل بالسنة الجديدة مع زوجها

ونشرت ياسمين صبري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة تجمعاه بزوجها رجل الاعمال أبو هشيمة، معلقة عليها: "سنة جديدة سعيدة".

ياسمين صبري ضمن أجل 100 وجه حول العالم

على الصعيد الآخر، أُدرجت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقال لما صررح به الموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام.

وتحل ياسمين صبري، النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن القائمة بين عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، ومن المقرر الإعلان عن المسابقة يوم 27 ديسمبر الحالي.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى لتواجد ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: "2017، 2018، 2020".

ياسمين صبري تعلن اسم مسلسلها الرمضاني

من جانبه، كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا».

فردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا».

وكانت ياسمين صبري، كشفت عن حقيقة تقديم قصة حياتها بمسلسلها الجديد، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني 2022.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.