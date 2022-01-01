/669658/النائب-طلعت-عبدالقوي-التسجيل-عن-طريق-الإنترنت-سبب-تخلف-بعض-الجمعيات-الأهلية-عن-توفيق-أوضاعها

بدء العد التنازلي لإنتهاء المدة المحددة للجمعيات الأهلية لتوفيق اوضاعها طبقا للائحة التنفيذية الجديدة والمحدد يوم 10 يناير 2022، في الوقت الذي تقدم فيه النائب طلعت عبدالقوي،عضو لجنة التضامن الإجتماعي بطلب احاطة بتعديل بعض نصوص القانون بشأن مد فترة التقديم لـ6 إضافية لمنح فرصة أخيرة للجمعيات التي لم تستوفي شروط التقديم.

دوت الخليج يرصد الموعد النهائي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

أوضاع الجمعيات الاهلية

وكشف النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أسباب معوقات الجمعيات الاهلية في التقدم لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة، مؤكدا أن التقديم عبر الموقع الالكتروني هو أسباب رئيسيا في تخلف الجمعيات عن التقديم لانه أمر معقد إذ تجد الجمعيات الصعيدية صعوبة في التعامل الإلكتروني، في حين الوزارة حددت المدة من شهر سبتمر الماضي2021 حتي 10 يناير الجاري وهو وقت غير كافي لتقديم كافة الجمعيات الأهلية والذي يتخطي عددهم الـ 52 الف جمعية.

اتحاد الجمعيات الأهلية

وأوضح عبدالقوي لموقع"دوت الخليج" أن هناك توافق بين اتحاد الجمعيات والحكومة والذي تقدمت بطلب للبرلمان بمد فترة توفيق الأوضاع، لافتا الي أنه ستظهر الرؤية خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، موضحا أن عدد الجمعيات الذين تقدمت لتوفيق أوضاعها بلغت 50% فقط من إجمالي 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الجمعيات لن تتمكن من توفيق أوضاعها إلكترونيًا.

وأضاف عبدالقوي، أن مشروع القانون المقدم يضم أيضًا مادة لتعديل رسوم الكهرباء والغاز والمياه مقارنة باستهلاك الأندية ومراكز الشباب بنسبة تخفيض 75% بدلًا من الاستهلاك المنزلي.

وحول استعداد اتحاد الجمعيات الأهلية للعام الجديد خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي عامًا للمجتمع المدني، أشار عبدالقوي أن هناك استراتيجية ستراعي أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تخص انشطة المجتمع المدني، أيضًا ستراعي الاستراتيجية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخطة تشمل استراتيجية حقوق الإنسان من الناحية الإجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي ذات السياق تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تدريب العاملين بالجمعيات الأهلية على التعامل مع منظومة التسجيل الإلكتروني، وجاء في ونص القانون على فترة توفيق للأوضاع للجمعيات لمدة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث كانت مجالس الإدارة باقية دون انتخابات من قبل صدور القانون السابق عام 2017، بناء على تعليمات وزارة التضامن.

وكان قد كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى توفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدمت 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية حتى الآن بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، وأن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلى.