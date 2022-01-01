الصحة تعلن صدور 4 قرارات وزارية لتنظيم العمل فى قطاعى الطب الوقائى والعلاجى

جدة - نرمين السيد - تضمنت قرارات الوزير تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشؤون والمتوطنة. كما أصدر قرارا بتكليف الدكتور حازم الفيل، بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة، فيما تقرر ندب الدكتور محسن طه للعمل بقطاع شئون الأقاليم بذات المستوى الوظيفى لوظيفته. وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق لمن شملتهم القرارات الوزارية بالتوفيق فى أداء مهامهم فى القطاعات المذكورة.

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