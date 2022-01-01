الجيزة تزيل عقارا مخالفا فى أبوالنمرس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أزالت محافظة الجيزة، عقارا مخالفا غير مسكون، فى مركز أبو النمرس، ويقع على على مساحة 80 مترا تقريبا بعرب سراب شبرامنت، بمركز ومدينة أبو النمرس تحت إشراف ومتابعة محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.





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