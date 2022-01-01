حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021 خارج الحدود «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ إنفوجرافا حول حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021، موضحا أن التدريبات المشتركة خارج الحدود المصرية جاء فى مقدمتها مع دولة الإمارات؛ حيث تم إجراء 3 تدريبات "زايد"، وهى (تدريب بحرى، وتدريب جوى، وتدريب بمشاركة القوات الخاصة).

كما تم إجراء تدريب مشترك مع اليونان بإحدى القوات الجوية اليونانية؛ فضلا عن تدريب "بطليموس 2021" بدولة قبرص، كما شاركت القوات المصرية فى تدريب "طويق 2"، وهو تدريب جوى بمشاركة 7 دول عربية بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية.

وأجرت القوات المصرية تدريب "العقبة - 6" بالأردن؛ فضلا عن تدريب "Phonix express 2021" البحرى بمشاركة 13 دولة بالمياه الإقليمية بدولة تونس.

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات المصرية شاركت فى تدريبين اثنين بالسودان، وهما التدريب الجـوى "نسـور النيل 2" بقاعدة "مروى" الجوية السودانية؛ والتدريب الشامل "حماة النيل" بالسودان.

وشاركت القوات المسلحة المصرية أيضا فى التدريـب "هرقل 21"، وهو تدريب قوات خاصة بمشاركة مصر واليونان والسعودية والإمارات باليونان.. وأخيرا، التدريب "ميدوزا 11"، وهو تدريب بحرى جوى بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات بدولة اليونان.