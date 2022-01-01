محافظة أسوان : رفع التراكمات والأتربة بطريق الحاجر الدائرى بإدفو

وأشار رئيس المركز فى تصريح، اليوم السبت، إلى أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته أثناء تفقده لمشروعات حياة كريمة بالتدخل لإعادة الحياة لهذا الشريان المرورى الحيوى، الذى يربط قرى وادى الصعايدة والغنيمية ووسط المدينة بالطريق الصحراوى الغربى؛ خصوصًا حركة الجرارات المحملة بمحصول قصب السكر من قرى الرمادى إلى مصنع سكر إدفو، دون الدخول للمدينة.
وأضاف أنه جارٍ رفع المخلفات مع تنفيذ أعمال التسوية بشارع 23 يوليو بوسط مدينة إدفو بطول 6 كيلو متر؛ وأيضاً الشوارع الموازية تمهيدًا لرصفها بعد انتهاء أعمال الحفر لتوصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى للشوارع الداخلية والذى سيستفيد منها حوالى 500 ألف نسمة.
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