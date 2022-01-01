حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021 داخل الحدود «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، عبر فيسبوك إنفوجرافا حول حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021، موضحا أن التدريبات المشتركة داخل الحدود المصرية؛ جاء فى مقدمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم إجراء 5 تدريبات بحرية عابرة بالبحر الأحمر، وتدريب لعناصر القوات الخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما شهد عام 2021 إجراء تدريبين اثنين مع روسيا، الأول التدريب البحرى "جسر الصداقة 4"، وتدريب "حماة الصداقة - 5"، بمشاركة قوات المظلات.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه مع الهند تم إجراء التدريب البحرى العابر بالبحر المتوسط؛ وتدريب جوى بإحدى القواعد الجوية المصرية، كما جرى تنفيذ تدريب بحرى عابر بالبحر المتوسط بين مصر وإيطاليا؛ وتدريـب "حارس الجنوب - 1" بقاعـدة محمد نجيب العسكرية بين مصر والسودان، وتدريبين بحريين عابرين بالبحر المتوسط بين مصر واليونان، و3 تدريبات بحرية عابرة بالبحر الأحمر بين مصر وأسبانيا؛ وتدريب دفاع جوى "حماة السماء - 1" بين مصر وباكستان.

وأوضح المتحدث العسكرى أنه جرى تنفيذ 10 تدريبات بين مصر وفرنسا؛ من بينهم 5 تدريبات جوية بإحدى القواعد الجوية المصرية، و4 تدريبات بحرية عابرة بالبحرين الأحمر والمتوسط، والتدريب البحرى "كيلوباترا 2021" بالبحر المتوسط، كما جرى تنفيذ تدريب "النجم الساطع" بمشاركة 21 دولة بقاعدة محمد نجيب العسكرية.