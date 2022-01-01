أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، 4 قرارات وزارية لتنظيم العمل في قطاعات مهمة بوزارة الصحة. تضمنت قرارات عبدالغفار، تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشئون المتوطنة. كما أصدر عبدالغفار، قرارا بتكليف الدكتور حازم الفيل، بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة، فيما تقرر ندب الدكتور محسن طه للعمل بقطاع شئون الأقاليم بذات المستوى الوظيفي لوظيفته. وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق لمن شملتهم القرارات الوزارية بالتوفيق في أداء مهامهم في القطاعات المذكورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبدالغفار يصدر 4 قرارات مهمة لتنظيم العمل بـ«الصحة»| تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.