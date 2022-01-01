منظمات حقوقية وسفراء وممثلي الاعلام الأجنبي يشيدون بمركز الاصلاح والتأهيل "بدر"

مركز الإصلاح والتأهيل بدر هو امتداد لمنظومة إنشاء مراكز الإصلاح التأهيل في مصر لتوفير أماكن للنزلاء تتوافق مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبدأت وزارة الداخلية التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والحقوقية ولجان حقوق الإنسان وإعلاميين وممثلي وكالات الإعلام الأجنبية وتضمنت جولة تفقدية لمرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل داخله.

المركز صرح أمني متكامل بعيداً عن الكتلة السكانية، مصمم وفقاً لأحدث النظم المعمارية يوفر كافة الاحتياجات للنزلاء على مستوى الإقامة والرعاية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، لتوفير حياة كريمة للنزلاء وتأهيلهم بما ينعكس على فرصهم لبداية حياة كريمة.

قام وزير الداخلية محمود توفيق وعدد من الوزراء والسفراء بجولة داخل المركز، والمرور على كافة المرافق داخله، حيث صمم المركز بإسلوب علمي وتكنولوجي متطور استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

مركز الاصلاح والتأهيل بدرعلى مساحة ٨٥ فدان مخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة سيتم غلق عدد ٣ سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويضم المركز ٣ مراكز تأهيل ،المركز الطبي سعة ١٧٥ سرير،2 غرف عمليات ، غرفة عمليات قسطرة، 18 عناية مركزة ،11عيادة ، 4 وحدات غسيل كلوي، مبنى الاستقبال الرئيسي ، المسجد والكنيسة ،مجمع المحاكم ،منشآت خدمية ، منطقة استراحات العاملين

كما يضم المركز مباني إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض ، مناطق التريض، الاستقبال والزيارة ،مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية ، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات، فصول تعليمية ، مكتبة ، فصول الهوايات ، ورش تدريبية وتأهيلية، ومجمع المحاكم يتكون من مبنى (بدروم + أرضي + ٣ أدوار) ، 4قاعات محاكمة