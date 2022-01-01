/669661/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-كريستال-بالاس-ووست-هام-يونايتد-بالدوري-الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس بعد قليل فريق وست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس التشكيلة الرسمية للفريق وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: جويتا

خط الدفاع: وارد، جويهي، أندرسون، ميتشيل

خط الوسط: ميلوفيتش، هوجشي، شلوب

خط الهجوم: أيوا، بينتيكي، إدوارد

أما تشكيل وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال، عيسى ديوب، داوسون، جونسون

خط الوسط: ديكلان رايس، سوتشيك، لانزيني

خط الهجوم: سعيد بن رحمة، بوين، ميكيل أنطونيو

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على آرسنال ويحقق فوز شاق بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوز صعب على حساب آرسنال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وظل آرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بالكامل وحول هذه السيطرة إلى التقدم بهدف عن طريق بوياكو ساكا مع مطلع الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني وبسبب أخطاء فريق آرسنال تمكن رياض محرز أن يسجل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 53 ثم طرد المدافع جابرييل مع الدقيقة 58.

وسجل رودري الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 93 ليؤمن نقاط المباراة بالكامل في أسوأ مباريات الفريق مؤخرا.

آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بأداء مميز في قمة الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بهدف نظيف لأصحاب الأرض جاء عن طريق بوياكو ساكا.

وجاء هدف شوط المباراة الأول الوحيد مع الدقيقة 32 بعد جملة رائعة بين لاعبي آرسنال وتسجيل هدف مميز.

سيطر آرسنال على معطم مجريات الشوط الأول، ووصلت نتيجة الاستخواذ إلى 75% في بعض الأحيان مع عدم قدرة في التعامل من جانب الستي مع مجريات اللقاء.

وكاد مارتينيلي أن يسجل هدفين بطريقة رائعة ولكن الإنهاء الأخير كان ينقصة الدقة فقط.