/669663/توتنهام-يخطف-فوز-صعب-على-حساب-واتفورد-بالدوري-الإنجليزي

تمكن فريق توتنهام الإنجليزي أن يحقق الفوز على واتفورد بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق دافنسون سانشيز مدافع الفريق مع مطلع الدقيقة 95 برأسية رائعة.

وسيطر توتنهام على معظم مجريات اللقاء وكاد أن يسجل أكثر من هدف ولكن حارس واتفورد باشام زاد عن مرماه وحافظ على شباكة.

بهذه النتيجة يصل توتنهام للنقطة رقم 33 وفي المركز الخامس ويقترب من رباعي الصدارة ولديه مبارتين مؤجلتين.

أما فريق واتفورد فيظل في المركز الـ 17 ولديه 13 نقطة ويعاني في صراع الهبوط هذا الموسم.

وشهدت أحداث المباراة حاله إصابة لأحد جماهير واتفورد الحاضرة في ملعب المباراة، وتواجد أطباء الفريق لحماية المشجع.

ملخص مباريات الدوري الإنجليزي.. توتنهام يقع في فخ التعادل مع ساوثامبتون

شهد اليوم الثلاثاء على ثلاث مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انطلقت في الخامسة مساء، بجانب مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي تنطلق في الساعة العاشرة مساء.

جاء اليوم في الخامسة مساء، على مباراة توتنهام وساوثامبتون، كريستال بالاس ونوريتش سيتي، واتفورد وويست هام يونايتد.

نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثامبتون على توتنهام في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، عن طريق جيمس وارد براوس، ورد الأخير بهدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق هاري كين.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 30 في المركز السادس، من أصل 17 ةمباراة، في حين يتواجد ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، من أصل 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة كريستال بالاس ونوريتش سيتي:

حقق كريستال بالاس الفوزعلى نوريتش سيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.