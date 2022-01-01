/669665/تعطيل-الدراسة-في-أسيوط-غدا-بسبب-الطقس-السيئ

أعلن اللواء محافظ اسيوط، تعطيل الدراسة غداً الاحد بجميع مدارس المحافظة، بسبب موجة الطقس السىء التى تعرضت لها المحافظة وعدد من محافظات الجمهورية.

تحيا مصريرصد تفاصيل تعطل الدراسة فى محافظة اسيوط

تعطيل الدراسة فى اسيوط

جاء هذا بعد التحذيرات التي اعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، اعتبارًا من الاربعاء الماضي الموافق 29 ديسمبر ، والتي تستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022، فضلا عن تساقط الأمطار على بعض المناطق ،حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشأت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين .

هيئة الأرصاد الجوية

وأشار اللواء عصام سعد، الى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى محافظة اسيوط ومنح اجازة للطلاب والمعلمين حرصاً على صحة الطلاب.

ومن المقرر ان تنتظم الدراسة الاثنين المقبل الموافق 3 يناير 2022، بجميع المدارس بالمحافظة، فضلا عن التنسيق مع هيئة الابنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين .

كما طالب اللواء عصام سعد، أولياء الأمور في حالات الطوارئ بالتواصل السريع مع الجهات المختصة، والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو عن طريق رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088)،على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على اخر المستجدات .