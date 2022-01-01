خاص| محمد نجاتي يكشف عن أعماله القادمة:« مركز في تصوير فيلا 101»

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كشف الفنان محمد نجاتي عن عدم وجود أى مشاركة حالية لاي عمل فني خلال الفترة القادمة، غير الانتهاء من تصوير مسلسل "فيلا 101".

دوت الخليج

محمد نجاتى ينتهي من تصوير مسلسله الجديد

وصرح محمد نجاتي لـ"دوت الخليج": " بأنه ليس هناك أعمال فنية أخري، غير التركيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد الذي حمل عنوان 101".

ويقدم نجاتي، شخصية طبيب أمراض نساء خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، يكون شقيق الشخصية التي تقدمها منة عرفة، ويدخل في صراعات مع الشخصية التي تقدمها هاجر الشرنوبي.

مسلسل فيلا 101

يشار إلى أن مسلسل "فيلا 101"، من إنتاج بلال صبري وياسر أبو عمار، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة الفنانين محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، منة عرفة، أحمد عبدالله محمود، وفاء قمري، محمد الدقاق، وبوسي شاهين.

ورد الفنان محمد نجاتي على تصريحات الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، خلال لقائهما في برنامج " مع الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، حيث وصفه المهدي بأنه استغل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما من أجل الحصول على المزيد من الشهرة.

وقال محمد نجاتي: "أنا مش هرد عليه، والقضاء هو اللي هيتكلم، وأنا مش عايز اتكلم في الموضوع، وخصوصًا هو اللي أعلن انفصاله عن منة عرفة، و الأشخاص السيئين هم الذين وصلوا الصورة بشكل خاطئ".

ووجه نجاتي رسالة إلى زوج منة عرفة قائلا: " كفاية بقي اسكت الناس زهقت من الحكاية دي وشوف حاجة تعملها".

محمود مهدي ببرنامج " مع الفارس"

وقال محمود المهدي مع الإعلامي نزار الفارس، إن الفنان محمد نجاتي استغل الأزمة، حتى يكسب المزيد من الشهرة ويستغل التريند، قائلا: "محمد نجاتي حب يعمل شو وكذب، واستغل الموضوع لأغراض شخصية كالشهرة، لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان شيء مفيد له".

وأكد محمود المهدي، أنه لا يرفض عمل زوجته منة عرفة في الفن، لكنهما اتفقا في بداية علاقتهما على بعض الخطوط الحمراء، التي يجب عليها الابتعاد عنها في عملها، قائلا: "وأنا بطبعي راجل شرقي، ومش عندي مانع في عملها بالتمثيل، ولكن في بداية علاقتنا اتفقنا على بعض الخطوط الحمراء".