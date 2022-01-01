من سنين مشفنهاش..سماء سوهاج تتزين بقوس قزح «صور»

/669670/من-سنين-مشفنهاشسماء-سوهاج-تتزين-بقوس-قزح-صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج نهاية اليوم صور السماء يظهر فيها قوس قزح وتتزين بالوان جميلة، تسر الناظرين، مما أسعد كل من شاهدها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعلقت "جيهان ربيع" احد رواد السوشيال ميديا، على الفيس بوك، على ان الوان الطيف وظهورها في سماء محافظة سوهاج بأن ذلك بداية خير للعام الميلادي الجديد2022م، ونتمنى أن يكون عام سعيد على الجميع.

وقالت منى محمد، أن تلك الالوان عباره عن موجات كهرومغناطيسية متمثلة في موجات الضوء التي تتكون من ألوان الطيف السبعة وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي والنيلي.

وعلق "محمد" مؤكدا أن قوس قزح يظهر نتيجةً لظاهرة انكسار الضوء، فعندما تمر الأشعة الضوئية بالهواء يظهر ضوء أبيض، وعندما تصطدم أشعة الشمس بجسمٍ ما مثل الضباب، أو قطرات المطر؛ فإن الأشعة تنكسر، أو تنحني، ثم تنعكس من داخل القطرات بزوايا مختلفة تعتمد على أطوال موجات الضوء، وتظهر الأطوال الموجية بأطوال مختلفة، حيث إن اللون الأحمر على سبيل المثال ينحني أكثر، بينما اللون البنفسجي ينحني بشكل أقل.

محافظ سوهاج يتابع حالة الطقس السيئ

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.