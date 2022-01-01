/669671/بالأرقام-إمام-عاشور-البديل-الأمثل-للسولية-في-تشكيل-منتخب-مصر

يغيب عمرو السولية عن منتخب مصر في أول لقاء بكأس أمم أفريقيا، أمام منتخب نيجيريا، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد حيرة لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لإجاد البديل الأمثل ليحل مكان عمرو السولية أمام منتخب نيجيريا، الذي من الصعب لحاق السولية به.

ويقدم إمام عاشور موسم مميز مع الزمالك حتى الأن في مركز وسط الملعب الذي يشغله، بجوار طارق حامد في القلعة البيضاء، وتعد أرقام اللاعب التي سنستعرضها لكم أكثر من رائعة، أي يتفوق على السولية في بعض الأرقام.

ونستعرض معكم أرقام عمرو السولية وإمام عاشور هذا الموسم:

* عمرو السولية

- عدد الدقائق 490

- دقة التمريرات 81%

- التمريرات الطويلة 26 الصحيح منها 11 46%

- استخلاص الكرة 64

-اعتراض الكرة 14

- خسارة الكرة 6

- المراوغات الصحيحة 2

- التمريرات المفتاحية 11

- صناعة الأهداف 0.57

*إمام عاشور

- عدد الدقائق 559

- دقة التمريرات 83%

- التمريرات الطولية الناجحة 25 منها 12 صحيحة 48%

- استخلاص الكرة 92

- اعتراض الكرة 17

- خسارة الكرة 15

- المراوغات الصحيحة 8

- التمريرات المفتاحية 2

- صناعة الاهداف 0.91

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزي لاعب فريق الإسماعيلي.