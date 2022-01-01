جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءً من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المعلومات عن القوافل المجانية : وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فيض الصحة فى 2022.. 50 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.