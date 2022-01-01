عاجل- ثلوج فى هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة فى محافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شمال الصعيد وقنا وأسيوط يشهدون أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية.

وتابعت إيمان شاكر أن شوارع الغردقة وشرم الشيخ شهدت تساقط حبات الثلج، كما شهدت بعض المناطق فى سيناء سقوط سيول، وذكرت أن الأمطار قد تؤدى إلى تكون سيول على المناطق الجبلية، موضحة أن محافظات شمال الصعيد وسيناء كانت الأشد أمطارا خلال اليوم السبت.

وحول انتهاء موجة الصقيع، قالت شاكر إنها سوف تستمر غدا على السواحل الشمالية فى البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء ستكون متوسطة وخفيفة وأقل حدة من أمطار اليوم السبت.

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