الطقس السيئ يضرب المحافظات| 5 نصائح من الأرصاد أثناء الأمطار والعواصف

جدة - نرمين السيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح والإجراءات التى يجب اتخاذها أثناء العواصف ولمواجهة سوء الأحوال الجوية غدا، والتى أدت إلى اتخاذ قرار تعطيل الدراسة بسبع محافظات.





وطالبت الهيئة العامة للأرصاد تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، ويفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، كما يفضّل التواجد داخل أى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار، وعند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يحب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى. ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة والبعد عن أعمدة الإنارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال.

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