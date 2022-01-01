عاجل- تحذير من الأرصاد: الخلايا الرعدية والثلوج تضرب هذه المحافظة بقوة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

من جهة أخرى، قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التى تعرضت لها البلاد كانت ذروتها أمس الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شمال الصعيد وقنا وأسيوط يشهدون أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية.

وتابعت إيمان شاكر أن شوارع الغردقة وشرم الشيخ شهدت تساقط حبات الثلج، كما شهدت بعض المناطق فى سيناء سقوط سيول، وذكرت أن الأمطار قد تؤدى إلى تكون سيول على المناطق الجبلية، موضحة أن محافظات شمال الصعيد وسيناء كانت الأشد أمطارا خلال اليوم السبت.